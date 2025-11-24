Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
24.11.2025 22:59:14
Bayern Munich's perfect start makes football history
Bayern Munich have made history by winning 16 straight games to start the season. How have the team got this good under the leadership of Vincent Kompany?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Curatis Holding AG announces CHF 1.2 million private placement with strategic investor (EQS Group)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|12,20
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.