Bowman Consulting Group Aktie
WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018
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10.08.2026 13:53:50
Bernhard To Acquire Bowman Consulting Group
(RTTNews) - Bowman Consulting Group (BWMN) has entered into a definitive agreement to be acquired by Bernhard Capital Partners. The all-cash deal represents an enterprise value of approximately $1.0 billion. Bowman shareholders will receive $43.00 in cash for each share of Bowman common stock they own. Upon completion of the transaction, Bowman will become a privately held company.
Bowman, along with its financial and legal advisors, will be permitted to actively solicit, consider and negotiate alternative acquisition proposals from third parties during a 35-day go-shop period, concluding on September 13, 2026.
At prior close on NasdaqGM, Bowman shares were trading at $27.23.
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