Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.11.2025 09:04:00
Bestätigt: Yann LeCun verlässt Meta
Yann LeCun gründet ein Start-up für Advanced Machine Intelligence. Meta verliert einen der anerkanntesten KI-Experten der Welt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
