CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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21.09.2026 21:30:00
Better AI Data Center Stock: Nebius vs. CoreWeave
Nebius (NASDAQ: NBIS) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) both reinvented themselves as AI cloud infrastructure providers to capitalize on the AI boom. Nebius was once known as Yandex, which owned Russia's top search engine and its associated cloud-based services. However, recent sanctions prompted it to divest its Russian assets, relocate to the Netherlands, and repurpose its data centers to process AI tasks remotely.
CoreWeave was once an Ethereum miner, but it repurposed its GPUs to handle AI tasks after the cryptocurrency market crashed in 2018. Nebius and CoreWeave both purchased massive quantities of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) GPUs to support those transformations. Nvidia also invested in both of these "neocloud" service providers.
Both of these neocloud stocks have been volatile in this choppy market over the past year. But if the market stabilizes, which stock will generate bigger long-term gains?
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