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NASDAQ 100-Marktbericht 20.10.2026 18:01:22

NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Dienstagmittag Kursanstiege.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent fester bei 29 601,09 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent tiefer bei 29 393,96 Punkten, nach 29 529,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29 208,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 711,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 604,23 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 25 141,02 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,44 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,68 Prozent auf 143,75 USD), Axon Enterprise (+ 4,01 Prozent auf 398,46 USD), Thomson Reuters (+ 3,57 Prozent auf 112,09 USD), Workday (+ 3,11 Prozent auf 201,27 USD) und NXP Semiconductors (+ 3,11 Prozent auf 237,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lam Research (-2,83 Prozent auf 264,49 USD), KLA (-2,45 Prozent auf 162,33 USD), Datadog A (-2,18 Prozent auf 254,68 USD), Palo Alto Networks (-2,17 Prozent auf 339,43 USD) und Arm (-2,14 Prozent auf 223,17 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 12 550 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Axon Enterprise 349,90 2,13% Axon Enterprise
CoreWeave 55,25 1,02% CoreWeave
CrowdStrike 202,55 -0,44% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 228,00 -1,72% Datadog Inc Registered Shs -A-
KLA 144,54 -2,88% KLA
Kraft Heinz Company 21,16 2,22% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 235,15 -3,35% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 798,70 -1,08% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 212,15 3,09% NXP Semiconductors N.V.
Palo Alto Networks Inc 303,40 -1,86% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 126,88 4,53% Strategy (ex MicroStrategy)
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