Nebius Aktie

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

04.12.2025 17:00:00

Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Nebius Group

Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Nebius Group

The arrival of artificial intelligence (AI) has been a boon for ASML Holding (NASDAQ: ASML) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS). Both are seeing sales growth as customers seek out their AI-related offerings.ASML provides the extreme ultraviolet (EUV) lithography equipment necessary to manufacture the most advanced semiconductor chips, which are used in AI tech. Nebius operates data centers delivering the computing capacity needed to run AI systems.While both businesses enable AI behind the scenes, one looks like the better investment in the artificial intelligence field. Let's examine ASML and Nebius to understand which one and why.
