RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nebius-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,38 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 152,952 Nebius-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 734,78 USD, da sich der Wert einer Nebius-Aktie am 21.11.2025 auf 83,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,35 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Nebius zuletzt 20,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at