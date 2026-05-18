NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.05.2026 11:30:00
Better Buy: Micron or Nvidia Stock
Two of the hottest stocks on the market are Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Micron (NASDAQ: MU). Both companies are thriving on heightened data center demand, and each has integral products for the artificial intelligence (AI) training ecosystem. Nvidia makes graphics processing units (GPUs), while Micron makes memory chips. That makes these two partners rather than competitors.However, there can only be one stock that's the better buy between them. So, which one is it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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