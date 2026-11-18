FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 215 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipriese habe turbulente Tage hinter sich, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chef sei weg, doch geschäftlich sei der Konzern weiter auf einem guten Weg. Der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr falle überzeugend aus./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.