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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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06.10.2026 21:30:00

Better Cloud Investment: Amazon or Nebius Group?

Cloud computing is a major part of the artificial intelligence (AI) build-out, and any company involved in selling cloud computing services is a great investment pick. The largest cloud computing provider in the world is Amazon (NASDAQ: AMZN), which offers Amazon Web Services (AWS). AWS is a huge firm, but it's far from the only option.

Neocloud computing is another fast-growing type of cloud computing, and it is purpose-built for AI workloads. One of the primary companies in this industry is Nebius Group (NASDAQ: NBIS), and it's growing at a pace that you have to see to believe.

These two couldn't be further apart, outside of the fact that they're in similar industries. But which makes for a better buy? Let's take a look.

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