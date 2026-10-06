Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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06.10.2026 21:30:00
Better Cloud Investment: Amazon or Nebius Group?
Cloud computing is a major part of the artificial intelligence (AI) build-out, and any company involved in selling cloud computing services is a great investment pick. The largest cloud computing provider in the world is Amazon (NASDAQ: AMZN), which offers Amazon Web Services (AWS). AWS is a huge firm, but it's far from the only option.
Neocloud computing is another fast-growing type of cloud computing, and it is purpose-built for AI workloads. One of the primary companies in this industry is Nebius Group (NASDAQ: NBIS), and it's growing at a pace that you have to see to believe.
These two couldn't be further apart, outside of the fact that they're in similar industries. But which makes for a better buy? Let's take a look.
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