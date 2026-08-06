Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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06.08.2026 12:17:16
Bigger Earnings, Bigger Drop: The Sandisk Selloff Explained
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
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06.08.26
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06.08.26
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.