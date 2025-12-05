BlackRock Aktie
WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019
|
05.12.2025 08:20:16
Blackrock: Digitale Assets erreichen «Phase der Massenadoption»
Blackrock rückt digitale Vermögenswerte ins strategische Zentrum: Managing Director Tony Ashraf skizzierte an der Binance Blockchain Week in Dubai, wie Stablecoins, Tokenisierung und neue Regulierung eine Finanzarchitektur formen, in der Krypto zur selbstverständlichen Anlageklasse für institutionelle Investoren wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!