BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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14.04.2026 15:21:29
Blackrock verdient besser als erwartet
Der weltgrösste Vermögensverwalter meldet für das erste Quartal einen höheren Gewinn als erwartet. Gleichzeitig flossen allein in den vergangenen drei Monaten 35 Milliarden Dollar aus dem Index-Geschäft mit den institutionellen Kunden ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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