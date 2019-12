Blick auf die letzten 10 Jahre: Welche Aktie performte am besten?

Der US-Aktienmarkt hat in den letzten zehn Jahren eine beachtliche Performance gezeigt. Eine Aktie hat sich dabei besonders gut entwickelt.

• US-Aktienmarkt hat sich in dieser Dekade sehr stark entwickelt• Netflix sticht positiv hervor• Auch kritische Stimmen zu Netflix

Seit die Anleger die letzte Finanzkrise abgehakt haben, konnten sie sich über die längste jemals aufgezeichnete Expansion der US-Wirtschaft freuen. Besonders erfreulich für Investoren entwickelte sich dabei - dank der Aufstieg der Cloud - der Chipsektor. Doch wie "CNBC" unter Berufung auf Daten von "FactSet" berichtet, kam die Aktie, die sich in den letzten zehn Jahren am stärksten entwickelte, nicht aus dieser Branche.

Netflix revolutioniert die Medienbranche

Vielmehr schnitten Aktionäre, die in Netflix investiert haben am besten ab. Sie können sich demnach - einschließlich Dividende - über einen sagenhaften Gewinn von 3.726,2 Prozent freuen. Der Aktienkurs kletterte von über 7 Dollar zu Jahresbeginn 2010 auf derzeit über 300 Dollar, so dass der Konzern inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von über 130 Milliarden kommt. Zum Vergleich: Der S&P 500, der Index der den breiten US-Aktienmarkt abbildet, legte gleichzeitig um 185 Prozent zu und das war schon ein beachtliches Wachstum.

Der Pionier der Streaming-Branche hat die Art und Weise, wie Menschen Filme schauen verändert und etablierte Medienkonzerne wie Disney aber auch Streaming-Newcomer wie Apple dazu inspiriert, ihre eigen Streaming-Plattformen zu lancieren.

Da ist es kein Wunder, dass auch die Analysten von Netflix begeistert sind. Nach "CNBC"-Angaben empfehlen von den 43 Analysten, die sich mit dem Streaming-Dienstleister befassen, 27 die Aktie zu kaufen. Daneben lautet die Empfehlung von elf weiteren auf "Hold" und nur von fünf auf "Sell". Außerdem beläuft sich das durchschnittliche Kursziel für die Netflix-Aktie für den Zwölf-Monatszeitraum auf 365,07 Dollar und liegt damit deutlich höher als das aktuelle Kursniveau.

Zweifel zu Netflix

Bei aller Euphorie gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Zukunft von Netflix. So wächst die Zahl derer, die befürchten, dass Netflix infolge neuer Wettbewerber wie Apple und Disney, die in den Streaming-Markt drängen, seine Vormachtstellung verlieren könnte. Doch selbst wenn es Netflix gelingen wird, seine Marktführerschaft zu verteidigen, könnte das Ergebnis unter dem drohenden Preiskampf und den Kosten für Eigenproduktionen, mit denen er sich von der Konkurrenz abheben will, leiden.

Einer der prominentesten Zweifler ist Jim Cramer. Weil es inzwischen "zu viele Wettbewerber" gäbe, vertrat der Börsenexperte im Oktober in der Business-Show "Squawk on the Street" des US-Senders CNBC sogar die Ansicht, dass man "Netflix verdammt nochmal aus FAANG herausholen muss". FAANG, das ist ein Akronym aus den Börsenlieblingen Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google.

Redaktion finanzen.at