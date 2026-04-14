BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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14.04.2026 12:23:00
BMW car sales drop on weakness in China, US
Global deliveries fell 3.5% amid a 10% drop in China and a decline in the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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