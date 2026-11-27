BMW Aktie
|58,72EUR
|1,36EUR
|2,37%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW mit einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Halten" belassen. Die ausgeweiteten Personal- und Strukturmaßnahmen sollten die Kostenbasis in den Folgejahren entlasten und somit die angestrebte Margensteigerung im Autosegment unterstützen, schrieb Michael Punzet am Freitag. Die von der jüngsten Gewinnwarnung belastete Marktstimmung könnte sich mit einer erfolgreichen Einführung des Modells iX3 in China in den kommenden Monaten bessern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Halten
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
58,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
58,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,46
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.