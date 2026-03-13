BMW Aktie
|80,12EUR
|-1,18EUR
|-1,45%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Underweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
82,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
81,82 €
|
Abst. Kursziel*:
0,83%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
80,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,97%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)
|
12.03.26
|RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|07:12
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|81,26
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:34
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:04
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06:12
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:04
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|12.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|12.03.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|12.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital