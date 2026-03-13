LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT



