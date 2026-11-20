BMW Aktie
|53,80EUR
|-0,20EUR
|-0,37%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren Markt in China und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
53,54 €
|
Abst. Kursziel*:
4,59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
53,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
05:49
|IG Metall lässt ganztägige Warnstreiks rollen (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.26
|WDH: IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Donnerstag IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.11.26
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.11.26
|BMW-Aktie wenig bewegt: Konzern beordert Hunderttausende Fahrzeuge in den USA zurück (Dow Jones)
Analysen zu BMW AG
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|53,72
|-0,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research