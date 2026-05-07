BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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07.05.2026 12:28:51

BMW Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Underweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
82,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
83,04 € 		Abst. Kursziel*:
-0,65%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
82,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,02%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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