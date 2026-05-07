LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT



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