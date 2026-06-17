LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman sprach am Mittwochmorgen von einer "dicken Margenwarnung" der Münchner. Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde. Cosman sieht auch negative Signalwirkung für andere deutsche Autobauer, gerade für Mercedes./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT



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