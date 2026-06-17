BMW Aktie
|62,12EUR
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|-2,91%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman sprach am Mittwochmorgen von einer "dicken Margenwarnung" der Münchner. Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde. Cosman sieht auch negative Signalwirkung für andere deutsche Autobauer, gerade für Mercedes./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Underweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
82,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
62,70 €
|
Abst. Kursziel*:
31,58%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
62,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,81%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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