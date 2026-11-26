BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
26.11.2026 10:43:21
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|BMW: Gesamtbetriebsratschef Martin Kimmich attackiert Konzernchefs in Tarifkonflikt (Spiegel Online)
Analysen zu BMW AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|57,72
|2,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.