Börse: Deshalb schneidet der Dax besser ab als der MSCI World
Der Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte, obwohl die deutsche Wirtschaft schwächelt. Sollten Anleger jetzt lieber auf Deutschland setzen statt auf globale ETFs?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
