Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in Grün

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,91 Prozent auf 4 191,26 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,637 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,119 Prozent leichter bei 4 148,42 Punkten, nach 4 153,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 191,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 133,46 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,310 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 4 144,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 288,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 739,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 8,69 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,03 Prozent auf 38,26 EUR), Ferrari (+ 2,16 Prozent auf 316,76 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,92 Prozent auf 138,10 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 377,30 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,48 Prozent auf 57,71 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,46 Prozent auf 15,01 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 41,46 EUR), adidas (-0,44 Prozent auf 171,12 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 29,46 EUR) und Enel (-0,02 Prozent auf 6,12 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 455 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,189 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at