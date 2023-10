Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Freitagshandel im Minus

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent schwächer bei 4 020,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,559 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,165 Prozent auf 4 056,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 049,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 068,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 006,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,121 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 131,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 4 447,44 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 27.10.2022, mit 3 604,51 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 4,27 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 5,10 Prozent auf 23,24 EUR), Ferrari (+ 1,79 Prozent auf 286,37 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 127,80 GBP), Siemens (+ 1,01 Prozent auf 122,42 EUR) und BASF (+ 0,67 Prozent auf 41,46 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,82 Prozent auf 56,21 EUR), Infineon (-0,83 Prozent auf 29,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,69 Prozent auf 375,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,68 Prozent auf 99,29 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 155,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 562 762 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 339,149 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

