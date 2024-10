Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer

Am Dienstagabend agierten die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 940,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,241 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,004 Prozent tiefer bei 4 941,04 Punkten, nach 4 941,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 965,75 Punkte, das Tagestief hingegen 4 910,32 Zähler.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 4 871,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 897,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 4 024,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 215,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,65 Prozent auf 141,28 EUR), Stellantis (+ 0,74 Prozent auf 12,03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,67 Prozent auf 57,38 EUR) und BMW (+ 0,45 Prozent auf 75,22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 476,80 EUR), Enel (-2,08 Prozent auf 7,17 EUR), Allianz (-1,79 Prozent auf 295,80 EUR), adidas (-1,12 Prozent auf 220,10 EUR) und Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 27,58 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 003 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,316 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at