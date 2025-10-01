Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
01.10.2025 11:29:00
VW-Aktie dreht ins Plus: Fehlverhalten führte bereits zur Entlassung von über 500 Mitarbeitern
Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild".
Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen - allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben.
Interne Statistik-Infos über Abmahnungen und Kündigungen gehören zu den Maßnahmen, die bei VW als Folge aus der Dieselaffäre eingeführt wurden.
Im XETRA-Handel steht die Vorzugsaktie von Volkswagen zeitweise bei 93,16 Euro und damit 1,30 Prozent im Plus.
/bch/DP/he
WOLFSBURG (dpa-AFX)
