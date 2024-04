Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der Euro STOXX 50 verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 4 901,49 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,506 Prozent tiefer bei 4 911,59 Punkten in den Handel, nach 4 936,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 890,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 911,59 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 007,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 448,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 393,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,61 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,08 EUR), adidas (+ 0,09 Prozent auf 226,10 EUR), Enel (-0,14 Prozent auf 5,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 412,30 EUR) und Eni (-0,29 Prozent auf 15,11 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-1,65 Prozent auf 23,88 EUR), Siemens (-1,57 Prozent auf 172,76 EUR), BMW (-1,54 Prozent auf 105,30 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 166,70 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 30,45 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 302 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 401,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,01 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at