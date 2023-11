Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 4 214,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,669 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,192 Prozent fester bei 4 205,41 Punkten in den Handel, nach 4 197,36 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 205,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 234,73 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 136,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 321,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, den Wert von 3 868,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 9,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,44 Prozent auf 24,45 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,40 Prozent auf 123,25 GBP), Stellantis (+ 1,40 Prozent auf 18,20 EUR), Ferrari (+ 1,29 Prozent auf 317,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 2,60 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-1,19 Prozent auf 168,86 EUR), Allianz (-0,65 Prozent auf 220,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 56,29 EUR), Infineon (-0,34 Prozent auf 29,21 EUR) und Bayer (-0,29 Prozent auf 40,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 998 394 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 343,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,04 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at