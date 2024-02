Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent auf 4 661,98 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,044 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,061 Prozent auf 4 659,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 662,70 Punkten am Vortag.

Bei 4 674,74 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 656,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,544 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 521,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 4 061,12 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 163,45 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,31 Prozent zu. Bei 4 674,74 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 119,40 EUR), Stellantis (+ 2,05 Prozent auf 20,38 EUR), Enel (+ 1,17 Prozent auf 6,33 EUR), BMW (+ 1,15 Prozent auf 96,09 EUR) und Ferrari (+ 1,08 Prozent auf 325,05 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-3,06 Prozent auf 29,16 EUR), adidas (-1,80 Prozent auf 176,38 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 33,67 EUR), Siemens (-0,60 Prozent auf 168,30 EUR) und SAP SE (-0,53 Prozent auf 161,56 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 459 747 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 387,190 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at