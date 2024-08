Börse Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu

Am Montag springt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,36 Prozent auf 4 469,19 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,066 Prozent auf 4 450,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 453,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 443,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 470,84 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 19.07.2024, mit 4 415,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 4 521,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 3 885,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,22 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 2,39 Prozent auf 4,14 GBP), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 135,20 CHF), Rio Tinto (+ 1,46 Prozent auf 48,11 GBP), BASF (+ 1,35 Prozent auf 43,13 EUR) und UniCredit (+ 1,25 Prozent auf 36,72 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil UBS (-0,57 Prozent auf 26,20 CHF), AstraZeneca (-0,35 Prozent auf 130,00 GBP), SAP SE (-0,19 Prozent auf 196,42 EUR), Unilever (-0,11 Prozent auf 47,23 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,09 Prozent auf 42,68 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 419 959 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 543,574 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at