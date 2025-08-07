Unilever Aktie
|52,44EUR
|0,46EUR
|0,88%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 4900 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die in der Vorwoche veröffentlichten Kennziffern des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,35 £
|
Abst. Kursziel*:
12,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
