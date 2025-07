NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht vom Mittwoch mit einem operativen Wachstum von 3,2 Prozent. Damit müsse der Konsumgüterkonzern in der zweiten Jahreshälfte auf rund 5 Prozent hochdrehen, um das Jahresziel noch zu erreichen./rob/ag/bk



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.