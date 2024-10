Börse Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im SDAX

Der SDAX gönnt sich am Mittwochnachmittag eine Verschnaufpause.

Um 15:43 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 14 035,96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 99,233 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,057 Prozent auf 14 002,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 010,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 056,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 002,29 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Wert von 13 371,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der SDAX noch bei 14 323,64 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 12 588,77 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,55 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 2,93 Prozent auf 20,36 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,08 Prozent auf 68,80 EUR), Sixt SE St (+ 2,02 Prozent auf 68,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,81 Prozent auf 17,39 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 1,74 Prozent auf 15,24 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Dürr (-3,60 Prozent auf 21,98 EUR), RENK (-3,53 Prozent auf 19,41 EUR), Drägerwerk (-2,67 Prozent auf 47,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,60 Prozent auf 0,98 EUR) und AUTO1 (-1,55 Prozent auf 9,55 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 502 600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,904 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 9,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at