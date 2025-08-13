HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler hätten sich verbessert, schrieb Wolfgang Specht in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings würden die Aktien schon mit einem deutlichen Aufschlag zum Sektor gehandelt. Insofern könnten sich weitere Kursgewinne als schwierig erweisen./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.