AUTO1 Aktie

29,22EUR 0,22EUR 0,76%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 08:07:47

AUTO1 Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler hätten sich verbessert, schrieb Wolfgang Specht in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings würden die Aktien schon mit einem deutlichen Aufschlag zum Sektor gehandelt. Insofern könnten sich weitere Kursgewinne als schwierig erweisen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Hold
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,72 € 		Abst. Kursziel*:
14,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,02%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten