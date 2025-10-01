AUTO1 Aktie

28,10EUR -0,90EUR -3,10%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

01.10.2025 11:30:59

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,48 € 		Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

