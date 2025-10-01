AUTO1 Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
26,48 €
Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
28,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
Analyst Name::
James Tate
KGV*:
-
