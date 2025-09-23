AUTO1 Aktie
|28,82EUR
|0,16EUR
|0,56%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Branche bleibe schwierig, der Autohändler verzeichne aber weiter Marktanteilsgewinne, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag. Die Jahresziele seien durch das jüngste Geschäft untermauert./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,78%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
|
22.09.25
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
19.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.09.25
|EQS-News: AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung „FinanceHero 2“ erfolgreich am Kapitalmarkt (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its second consumer car loan ABS: FinanceHero 2 (EQS Group)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.09.25
|MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)