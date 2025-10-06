AUTO1 Aktie
|30,54EUR
|-0,18EUR
|-0,59%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unternehmens- und Branchendaten für den September untermauerten seine über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für das dritte Quartal, schrieb James Tate in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für den Online-Gebrauchtwagenhändler./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,44 €
|
Abst. Kursziel*:
26,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|30,70
|-0,07%
