TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent höher bei 3 746,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 602,852 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 3 743,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 734,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 761,14 Punkte, das Tagestief hingegen 3 723,24 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 628,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3 872,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 343,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 9,15 Prozent auf 58,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,50 Prozent auf 34,86 EUR), JENOPTIK (+ 3,38 Prozent auf 18,96 EUR), EVOTEC SE (+ 2,28 Prozent auf 6,90 EUR) und Nordex (+ 1,77 Prozent auf 22,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen PNE (-3,02 Prozent auf 12,84 EUR), HENSOLDT (-2,11 Prozent auf 111,40 EUR), Drägerwerk (-1,52 Prozent auf 64,70 EUR), SMA Solar (-1,34 Prozent auf 23,50 EUR) und Eckert Ziegler (-1,28 Prozent auf 17,77 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 284 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 268,033 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

