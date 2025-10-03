AUTO1 Aktie
|29,96EUR
|1,84EUR
|6,54%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,44 €
|
Abst. Kursziel*:
40,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,51%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|AUTO1-Aktie verliert: Christian Wallentin ab 1. Januar neuer CFO (Dow Jones)
|
01.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
01.10.25
|Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef (dpa-AFX)
|
01.10.25
|EQS-News: AUTO1 Group appoints Christian Wallentin as Chief Financial Officer (EQS Group)
|
01.10.25
|EQS-News: AUTO1 Group ernennt Christian Wallentin zum Chief Financial Officer (EQS Group)
|
30.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.09.25
|AUTO1-Aktie in Grün: Autohero wächst - Neue Produktionszentren erhöhen Kapazitäten (finanzen.at)
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|29,96
|6,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG