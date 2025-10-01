AUTO1 Aktie

27,18EUR -1,82EUR -6,28%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

01.10.2025 09:44:59

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Finanzchef Christian Wallentin sei eine solide Lösung, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Der Markt sei vom Wechsel möglicherweise überrascht worden, viele Experten hätten ihn aber erwartet. Diebel sieht keine Änderung an der Anlagestory des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,48 € 		Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,77%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

