Börse Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,88 Prozent auf 18 226,08 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,778 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,968 Prozent auf 18 209,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 387,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 096,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 237,88 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,245 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 18 177,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, notierte der DAX bei 17 917,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, notierte der DAX bei 16 211,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 1,35 Prozent auf 27,34 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 12,81 EUR), Porsche (+ 0,87 Prozent auf 69,40 EUR), QIAGEN (+ 0,85 Prozent auf 39,01 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,75 Prozent auf 24,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-4,96 Prozent auf 30,98 EUR), Rheinmetall (-4,48 Prozent auf 473,80 EUR), Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 24,82 EUR), Sartorius vz (-2,46 Prozent auf 222,00 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,37 Prozent auf 127,54 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 098 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,497 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at