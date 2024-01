Börse Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent höher bei 16 704,56 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,619 Prozent höher bei 16 649,45 Punkten, nach 16 547,03 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 752,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 608,00 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,518 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 791,74 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wies der DAX 15 425,03 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, wies der DAX einen Wert von 15 058,30 Punkten auf.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,62 Prozent auf 12,45 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,66 Prozent auf 27,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 315,80 EUR), Merck (+ 2,22 Prozent auf 145,20 EUR) und SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 144,86 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Porsche Automobil vz (-2,56 Prozent auf 44,97 EUR), Porsche (-2,38 Prozent auf 75,50 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 96,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,38 Prozent auf 61,36 EUR) und Deutsche Bank (-1,23 Prozent auf 12,05 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 497 746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 166,144 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at