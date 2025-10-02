Mercedes-Benz Group Aktie
|55,00EUR
|0,84EUR
|1,55%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Nach Unternehmensaussagen auf der Automesse IAA rechne er für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 31,1 Milliarden Euro sowie einer Konzernmarge von 4,8 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,02 €
|
Abst. Kursziel*:
23,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
