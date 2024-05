Börse Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen

Am Freitag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 18 814,85 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,825 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 18 686,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 686,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 686,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 845,86 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 4,52 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 18 097,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der DAX-Kurs bei 16 926,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 896,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 845,86 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 2,53 Prozent auf 28,74 EUR), Zalando (+ 2,29 Prozent auf 24,99 EUR), Infineon (+ 2,18 Prozent auf 37,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,15 Prozent auf 451,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,15 Prozent auf 102,25 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-1,93 Prozent auf 101,45 EUR), BASF (-1,19 Prozent auf 49,25 EUR), Sartorius vz (-0,57 Prozent auf 280,20 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 176,90 EUR) und Covestro (-0,47 Prozent auf 48,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 345 924 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

