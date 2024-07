Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,40 Prozent tiefer bei 18 443,62 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,785 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 18 512,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 518,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 532,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 347,24 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der DAX mit 18 068,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17 770,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der DAX mit 16 068,65 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 2,96 Prozent auf 45,11 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 26,68 EUR), adidas (+ 2,10 Prozent auf 233,50 EUR), Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 64,78 EUR) und Fresenius SE (+ 1,56 Prozent auf 30,02 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5,78 Prozent auf 483,70 EUR), Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 25,44 EUR), SAP SE (-2,12 Prozent auf 183,26 EUR), Zalando (-1,75 Prozent auf 24,09 EUR) und Siemens (-1,74 Prozent auf 178,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 566 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219,158 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

