Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX nachmittags freundlich

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 14 732,00 Punkte an.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 14 824,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 691,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 249,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 342,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der LUS-DAX einen Wert von 13 112,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 4,81 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 10,54 Prozent auf 7,59 EUR), Sartorius vz (+ 3,52 Prozent auf 229,60 EUR), Continental (+ 1,62 Prozent auf 60,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,51 Prozent auf 20,83 EUR) und Symrise (+ 1,30 Prozent auf 96,46 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,39 Prozent auf 56,46 EUR), MTU Aero Engines (-2,00 Prozent auf 176,30 EUR), Covestro (-1,89 Prozent auf 47,74 EUR), QIAGEN (-1,40 Prozent auf 34,45 EUR) und Rheinmetall (-1,22 Prozent auf 267,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 16 538 041 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 146,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

