Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der MDAX knüpft am Montagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent auf 26 208,46 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 238,400 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,015 Prozent höher bei 26 179,30 Punkten, nach 26 175,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 179,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 287,71 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 043,04 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 26 101,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 27 855,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 2,35 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,02 Prozent auf 6,88 EUR), EVOTEC SE (+ 1,84 Prozent auf 9,41 EUR), Befesa (+ 1,36 Prozent auf 26,88 EUR), KION GROUP (+ 1,12 Prozent auf 44,30 EUR) und CTS Eventim (+ 1,10 Prozent auf 83,05 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-2,56 Prozent auf 74,10 EUR), Delivery Hero (-2,17 Prozent auf 25,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,46 Prozent auf 128,10 EUR), MorphoSys (-1,25 Prozent auf 67,00 EUR) und Ströer SE (-0,92 Prozent auf 59,35 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 276 193 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,412 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at