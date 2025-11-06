GEA Aktie

60,90EUR -0,10EUR -0,16%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

06.11.2025 10:57:56

GEA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Akash Gupta sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von einer soliden operativen Entwicklung des Anlagenbauers. Der Cashflow allerdings sei schwach./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
60,50 € 		Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
60,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

