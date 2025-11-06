NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Akash Gupta sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von einer soliden operativen Entwicklung des Anlagenbauers. Der Cashflow allerdings sei schwach./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST



