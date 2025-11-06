GEA Aktie
|60,90EUR
|-0,10EUR
|-0,16%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
06.11.2025 10:57:56
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Akash Gupta sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von einer soliden operativen Entwicklung des Anlagenbauers. Der Cashflow allerdings sei schwach./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
60,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,09%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
60,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
