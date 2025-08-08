ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenziele des Maschinenbauers seien noch immer konservativ, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten, die er als stark bezeichnete. Er hält es für möglich, dass Gea bereits im nächsten Jahr das untere Ende der für 2030 angepeilten Margenzielspanne erreichen kann. Ihm gefällt nach wie vor der defensive Wachstumsansatz des Unternehmens mit weiterem Potenzial zur Selbstoptimierung./rob/tih/jha/



