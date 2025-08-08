GEA Aktie

08.08.2025 14:42:40

GEA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenziele des Maschinenbauers seien noch immer konservativ, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten, die er als stark bezeichnete. Er hält es für möglich, dass Gea bereits im nächsten Jahr das untere Ende der für 2030 angepeilten Margenzielspanne erreichen kann. Ihm gefällt nach wie vor der defensive Wachstumsansatz des Unternehmens mit weiterem Potenzial zur Selbstoptimierung./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,45 € 		Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,11%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

