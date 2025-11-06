GEA Aktie
|60,90EUR
|-0,10EUR
|-0,16%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,45 €
|
Abst. Kursziel*:
20,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
